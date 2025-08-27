Por primera vez en décadas, disminuye la población inmigrante en EEUU

The New York Times

Por: Miriam Jordan/The New York Times Por primera vez en décadas, un nuevo estudio revela que más inmigrantes están saliendo de Estados Unidos que los que llegan, un indicio temprano de que la férrea agenda migratoria del Presidente Donald J. Trump está provocando la salida de personas —ya sea por deportación o por decisión propia. Un análisis de los nuevos datos del censo publicados por el Centro de Investigación Pew, una entidad independiente, reveló que entre enero y junio, la población nacida en el extranjero en Estados Unidos —tanto residentes legales como indocumentados— disminuyó en casi 1.5 millones de inmigrantes, a alcanzar los 51.9 millones. Funcionarios de la administración Trump han aplaudido la salida neta, afirmando que la presión sobre los servicios públicos ha disminuido y que los mercados laborales se han recuperado. Algunos partidarios de la ofensiva migratoria afirman que no ha ido suficientemente lejos. Sin embargo, los expertos predicen consecuencias económicas y demográficas negativas para Estados Unidos si la tendencia persiste.

Autodeportaciones

Tras hacer campaña con la promesa de deportaciones masivas, la Administración Trump ha restringido el acceso al asilo en la frontera sur, ha endurecido los requisitos de visa para estudiantes y trabajadores del sector tecnológico, y ha desplegado a miles de agentes federales para detener y deportar a inmigrantes indocumentados. Esta represión ha provocado que algunos inmigrantes abandonen el País voluntariamente y ha disuadido a otros de venir. Lillian Divina Leite, de 46 años, optó por usar el nuevo programa de autodeportación del Gobierno para regresar a Brasil. Leite, empleada doméstica en Carolina del Norte, comentó que comenzó a entrar en pánico al ver que los inmigrantes eran perseguidos como criminales empedernidos. Había perdido su estatus legal tras quedarse más tiempo del permitido por su visa de turista de seis meses. “Pensé, no he hecho nada malo en mi vida y de repente podrían encarcelarme”, dijo Leite.

Dijo que fue un “gran alivio” estar de regreso en Brasil, y agregó que “las sirenas de la policía todavía me ponen nerviosa”. El análisis de Pew no calculó estadísticas separadas para los inmigrantes indocumentados, quienes parecen representar el mayor número de salidas, porque el incremento en la aplicación de la ley probablemente disminuyó la participación de los inmigrantes en la encuesta del censo que se utilizó para realizar las estimaciones, dijo Jeffrey Passel, demógrafo titular de Pew. Los expertos dicen que el que la migración neta negativa se convierta en un fenómeno duradero dependerá de hasta dónde llegue la Administración Trump para lograr sus objetivos. Tara Watson, economista de la Brookings Institution, afirmó que la resistencia política y los desafíos legales podrían llevar a la Administración Trump a suavizar su represión. Sin embargo, legislación aprobada recientemente por el Congreso, controlado por los republicanos, ha aumentado significativamente el financiamiento para la aplicación de las leyes de inmigración, sugiriendo que este enfoque restrictivo podría extenderse durante todo el mandato de Trump. De ser así, “podríamos entrar en una espiral de declive continuo”, dijo Watson. “Si la situación es realmente mala, ya no somos el lugar al que la gente acude para hacer ciencia o tecnología, y eso podría tener repercusiones generacionales”.