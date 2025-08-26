¿El azúcar de caña mejora el sabor de los refrescos?

The New York Times

Por: Julia Moskin/The New York Times

Era sólo cuestión de tiempo para que la política fuera tras los refrescos. Primero fueron los cereales (Froot Loops), luego los dulces (M&M’s) y ahora la Coca-Cola, otro icono azucarado de la despensa estadounidense. En julio, el Presidente Donald J. Trump anunció en redes sociales que Coca-Cola empezaría a usar azúcar de caña en sus bebidas. “Ya verán”, escribió. “¡Es simplemente mejor!”.

¿Lo es?

Sí, de acuerdo con Robert Kennedy Jr., el Secretario de Salud y su agenda “Make America Healthy Again” (Hacer a EU Saludable de Nuevo), que sostiene que los alimentos ultraprocesados como el jarabe de maíz de alta fructosa siempre son menos saludables que los alimentos (relativamente) sin procesar como el azúcar de caña. Pero la gran mayoría de la evidencia científica muestra que un tipo de azúcar no es “mejor” para la salud que otro.

¿Sabe mejor?

NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times.

Muchos amantes de la gastronomía se aferran a la idea de que el jarabe de maíz de alta fructosa es una imitación pegajosa y dulce del azúcar “real” en los refrescos, e insisten en que pueden notar la diferencia. Éstas son las personas que buscan la Coca-Cola y la Pepsi producidas en México, hechas con azúcar de caña, por tener un sabor “más limpio” o “más fuerte”.

Paul Breslin es profesor de nutrición en la Universidad Rutgers de Nueva Jersey y se especializa en la base genética de la percepción del gusto. Afirmó que investigaciones recientes en su laboratorio, y en otros, muestran que las personas tienden a preferir el azúcar al jarabe de maíz de alta fructosa, incluso cuando el nivel de dulzor es comparable. “Hay una clara preferencia, incluso en pruebas a ciegas”, afirmó.

Breslin, también miembro del Centro de Sentidos Químicos Monell, un instituto de investigación, dice aún no se conoce con precisión cómo percibimos la diferencia.