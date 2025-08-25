Trump amenaza el mítico precio de $0.99 del AriZona Iced Tea

The New York Times

Por: Remy Tumin/The New York TImes

WOODBURY, Nueva York — Eran las 14:00 horas y hora para que Don Vultaggio, presidente de AriZona Iced Tea, celebrara su comida y junta de consejo diaria de dos horas en su oficina con decoración del suroeste en Long Island, Nueva York. Detrás de él había una pared con docenas de botellas y latas de la gama de productos de la compañía, y un monitor de seguridad que mostraba una transmisión en vivo de su fábrica más grande, en Nueva Jersey.

Ha sido desde aquí que Vultaggio ha pasado las últimas semanas reflexionando sobre lo que ha insistido durante la mayor parte de los 30 años de existencia de su compañía que nunca haría: subir el precio de 99 centavos de dólar de sus tés helados enlatados, el sello de identidad de AriZona desde 1997. El arancel del 50 por ciento impuesto por la Administración Trump a las importaciones de aluminio podría no dejarle otra opción. Si el precio de una lata grande de 650 mililitros de té helado AriZona se hubiera mantenido a la par con la inflación, la compañía la vendería hoy en 1.99 dólares. En lugar de ello, el precio de 99 centavos sigue siendo tan clave de la identidad de la compañía que los números se muestran de manera prominente en la lata.

AriZona utiliza más de 45 millones de kilos de aluminio al año para sus latas, y aproximadamente el 20 por ciento proviene de Canadá. Vultaggio espera que la disputa arancelaria se resuelva, pero si no, afirmó, “en algún momento el consumidor tendrá que pagar el precio”.