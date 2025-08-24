Inundaciones en China impactan a los más vulnerables

The New York Times

Por: Lily Kuo y Berry Wang/The New York Times

Cuando comenzaron las lluvias, los residentes de Taishitun no estaban demasiado preocupados. Este municipio rural, a unos 113 kilómetros al noreste de Beijing, se ubica en una llanura, lejos de montañas que podrían generar deslizamientos de tierra, y no tenía antecedentes recientes de inundaciones.

Aunque está cerca de la confluencia de tres ríos, el más cercano desemboca en un enorme embalse aguas abajo.

Por eso, fue una sorpresa cuando ese río, el Qingshui, se desbordó la madrugada del 28 de julio, enviando torrentes de agua por las calles. Los residentes salieron corriendo, gritando a sus vecinos que despertaran, y se subieron a los tejados.

Uno de los primeros edificios en inundarse fue el Centro de Atención para Ancianos de Taishitun. En su interior, 55 de los 69 residentes estaban total o parcialmente incapacitados y dependían de los ocho trabajadores que se encontraban allí ese día para moverse. El inmueble de un solo piso quedó sumergido bajo 1.80 metros de agua.

Los bomberos llegaron alrededor de las 7:00 horas, pero se vieron rebasados por las fuertes corrientes. Iniciaron las operaciones de rescate tres horas después. Imágenes difundidas por los medios estatales chinos mostraron a los rescatistas con cuerdas, nadando al interior de la residencia de ancianos para alcanzar a personas que se aferraban a los marcos de las ventanas. Sin embargo, muchos residentes habían fallecido. En total, 31 personas murieron —una cifra que conmocionó a la capital.

“Para ser honesto, nadie esperaba esto”, dijo Cai Xiaokui, de 49 años, originario de la misma zona, la aldea de Putaoyuan, que la residencia de ancianos. “En nuestra aldea hay personas mayores de 70 años, incluso mayores de 80, que nunca habían visto un clima tan malo desde que eran niños”.