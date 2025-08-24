Inundaciones en China impactan a los más vulnerables

Por: Lily Kuo y Berry Wang/The New York Times
Cuando comenzaron las lluvias, los residentes de Taishitun no estaban demasiado preocupados. Este municipio rural, a unos 113 kilómetros al noreste de Beijing, se ubica en una llanura, lejos de montañas que podrían generar deslizamientos de tierra, y no tenía antecedentes recientes de inundaciones.
Aunque está cerca de la confluencia de tres ríos, el más cercano desemboca en un enorme embalse aguas abajo.
Por eso, fue una sorpresa cuando ese río, el Qingshui, se desbordó la madrugada del 28 de julio, enviando torrentes de agua por las calles. Los residentes salieron corriendo, gritando a sus vecinos que despertaran, y se subieron a los tejados.
Uno de los primeros edificios en inundarse fue el Centro de Atención para Ancianos de Taishitun. En su interior, 55 de los 69 residentes estaban total o parcialmente incapacitados y dependían de los ocho trabajadores que se encontraban allí ese día para moverse. El inmueble de un solo piso quedó sumergido bajo 1.80 metros de agua.
Los bomberos llegaron alrededor de las 7:00 horas, pero se vieron rebasados por las fuertes corrientes. Iniciaron las operaciones de rescate tres horas después. Imágenes difundidas por los medios estatales chinos mostraron a los rescatistas con cuerdas, nadando al interior de la residencia de ancianos para alcanzar a personas que se aferraban a los marcos de las ventanas. Sin embargo, muchos residentes habían fallecido. En total, 31 personas murieron —una cifra que conmocionó a la capital.
“Para ser honesto, nadie esperaba esto”, dijo Cai Xiaokui, de 49 años, originario de la misma zona, la aldea de Putaoyuan, que la residencia de ancianos. “En nuestra aldea hay personas mayores de 70 años, incluso mayores de 80, que nunca habían visto un clima tan malo desde que eran niños”.
Clima impredecible
Mientras el País se prepara para un clima más extremo e impredecible causado por el cambio climático, el desastre en el Distrito de Miyun de Beijing también ha puesto de manifiesto lo que las autoridades locales admitieron eran “fallas” en los planes de emergencias. Las autoridades citadinas emitieron una inusual disculpa y este mes pidieron que se “implementaran sin cansancio” todas las medidas de prevención de inundaciones y socorro en caso de desastre.
A medida que aumentan las temperaturas globales, las corrientes oceánicas cambiantes están provocando más precipitaciones en el norte de China, típicamente árido. Un reporte publicado en junio por el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China indicó que las precipitaciones en el norte de China el año pasado fueron 83 por ciento superiores al promedio entre 1991 y el 2020.
Las recientes inundaciones en Beijing y la vecina provincia de Hebei —que causaron la muerte de al menos 60 personas y desplazaron a más de 80 mil— marcan la quinta vez que la región se ve afectada por lluvias extremas en los últimos 15 años.
Antes de las inundaciones, había llovido cinco días seguidos, con algunas zonas de Miyun azotadas por el equivalente a casi un año de precipitaciones. Las fuertes lluvias en Miyun, así como río arriba en el valle de Ganyu, provocaron la crecida del río Qingshui a niveles récord. Para la mañana del 28 de julio, el caudal del río era mil 500 veces superior a su nivel normal.
Las autoridades habían emitido una alerta roja, el nivel más alto, 48 horas antes, pero no dieron instrucciones específicas de evacuación.
Tras las muertes en la casa de ancianos, las autoridades de Beijing ofrecieron una conferencia de prensa donde ofrecieron disculpas y anunciaron que más de 16 mil personas en Miyun habían sido evacuadas.
La Administración Meteorológica de China afirmó que trabajaría para fortalecer sus capacidades de alerta temprana.
“El incidente en Miyun demuestra el fracaso de la respuesta a desastres basada en la experiencia pasada”, escribió Lu Jingsheng, profesor en la Universidad Renmin de China, en un artículo publicado en WeChat. “Una sociedad civilizada debe asumir su responsabilidad con los grupos vulnerables”.
Xinyun Wu contribuyó con reportes a este artículo.
©The New York Times Company 2025