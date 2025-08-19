China, nación de ahorradores que ahora se ahoga en deudas

The New York Times

Por: Li Yuan/The New York Times

China es una nación de ahorradores. Pero Beijing quiere que sus ciudadanos gasten más y ahorren menos. También quiere que se endeuden más, todo para salvar la economía de cuatro años de desaceleración.

El regulador financiero nacional exhortó en marzo a los bancos a ampliar los préstamos al consumo y ofrecer condiciones de pago más flexibles. El mes pasado, los legisladores prometieron proporcionar servicios financieros “innovadores” para impulsar el consumo.

Sin embargo, muchos consumidores chinos se muestran recelosos. Un número alarmante de ellos ya está incumpliendo sus deudas.

Entre el 2021 y el 2024, el ahorro total de los hogares chinos creció 50 por ciento, al tiempo que las personas, asustadas por la fuerte caída en el valor de las viviendas, depositaron su dinero en los bancos. Durante el mismo periodo, el número de préstamos que los hogares no podían pagar casi se duplicó.

Para Beijing, ampliar el acceso al crédito puede parecer una forma rápida de estimular la economía. Pero este ímpetu para que se endeuden los consumidores corre el riesgo de agravar una creciente crisis de deuda personal. Muchos prestatarios, en particular los jóvenes, están atrapados en ciclos de deuda, impulsados por la escasa alfabetización financiera, el alto desempleo juvenil y el estancamiento de los salarios.

Los atrapados en este ciclo son de todo tipo: obreros de fábricas, jóvenes profesionistas y trabajadores de la economía informal. Viven con temor a caer en moratoria y a las llamadas de las agencias de cobranza. Sienten una vergüenza abrumadora.