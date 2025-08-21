Escándalo en España por la restauración de una imagen religiosa

The New York Times

Por: Jason Horowitz/The New York Times

SEVILLA, España — La Macarena necesitaba un cambio de imagen.

Muchos en Sevilla, ciudad con una férrea devoción a esta lastimera imagen de madera de la Virgen María del siglo 17, coincidían. En junio, miembros de la Hermandad de la Macarena, custodios durante siglos de la imagen, la sacaron de su santuario para algunos retoques. Pero la Macarena regresó del taller de un restaurador con una cirugía completa de ojos.

La restauración le dio pestañas más largas, una mirada más sensual y cambios a su piel y nariz. La indignación cundió entre los lugareños.

“No fue un buen trabajo”, dijo Salvador Fernández, de 84 años, miembro de la hermandad desde hace mucho tiempo.

NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times.

“Parecía que la habían maquillado”, dijo su esposa, Consuelo Murga, de 75 años. “¡Y la Macarena no se puede maquillar!”.

La fallida restauración se ha convertido en el escándalo del verano sevillano, sembrando luchas internas e inestabilidad política en la hermandad de 18 mil miembros. Pero sobre todo, el episodio reveló una profunda reverencia por la Macarena, y personas desde tradicionalistas con ideologías de extrema derecha hasta aficionados a la cultura drag-queen salieron en su defensa.

En mayo, el consejo de la hermandad solicitó a Francisco Arquillo Torres, catedrático de restauración de la Universidad de Sevilla, que realizara una limpieza superficial de la imagen. Arquillo, de 85 años, había trabajado en la imagen lo suficiente a lo largo de los años como para ser conocido como el “médico de la Virgen”.