Escándalo en España por la restauración de una imagen religiosa

Por: Jason Horowitz/The New York Times
SEVILLA, España — La Macarena necesitaba un cambio de imagen.
Muchos en Sevilla, ciudad con una férrea devoción a esta lastimera imagen de madera de la Virgen María del siglo 17, coincidían. En junio, miembros de la Hermandad de la Macarena, custodios durante siglos de la imagen, la sacaron de su santuario para algunos retoques. Pero la Macarena regresó del taller de un restaurador con una cirugía completa de ojos.
La restauración le dio pestañas más largas, una mirada más sensual y cambios a su piel y nariz. La indignación cundió entre los lugareños.
“No fue un buen trabajo”, dijo Salvador Fernández, de 84 años, miembro de la hermandad desde hace mucho tiempo.
“Parecía que la habían maquillado”, dijo su esposa, Consuelo Murga, de 75 años. “¡Y la Macarena no se puede maquillar!”.
La fallida restauración se ha convertido en el escándalo del verano sevillano, sembrando luchas internas e inestabilidad política en la hermandad de 18 mil miembros. Pero sobre todo, el episodio reveló una profunda reverencia por la Macarena, y personas desde tradicionalistas con ideologías de extrema derecha hasta aficionados a la cultura drag-queen salieron en su defensa.
En mayo, el consejo de la hermandad solicitó a Francisco Arquillo Torres, catedrático de restauración de la Universidad de Sevilla, que realizara una limpieza superficial de la imagen. Arquillo, de 85 años, había trabajado en la imagen lo suficiente a lo largo de los años como para ser conocido como el “médico de la Virgen”.
Propuso una revisión general, pero también la eliminación de manchas en un lagrimal, una inspección de las pestañas y las lágrimas, y una limpieza de la superficie. La hermandad accedió.
Colaboró su hijo, David, también profesor de restauración en la universidad.
Indignación
Tras la restauración, mientras los obreros recolocaban a la Macarena en su santuario, algunos responsables de la hermandad notaron algo extraño. Sin embargo, abrieron la iglesia a la veneración pública el 21 de julio.
Los devotos de la Virgen se agolparon en la iglesia. Entre ellos se encontraba Jorge Pulgar Salgado, de 35 años, miembro nuevo de la hermandad. Más tarde, contó que se había sentado en la primera fila y mirado hacia arriba con horror. “Madre, ¿qué te sucedió?”, dice haber pensado.
Imágenes de la estatua se difundieron por internet y por la Ciudad. La noche siguiente, Pulgar se unió a los manifestantes que exigían transparencia y respuestas. Los miembros del consejo acordaron enviar a la Virgen a radiografías para obtener una mejor imagen de su estado y convocaron a una votación sobre el siguiente paso.
El 29 de julio, más de mil 800 hermanos llenaron la iglesia, así como las salas auxiliares de los edificios circundantes.
Pedro E. Manzano Beltrán, destacado conservador de un instituto regional, presentó en la reunión y mostró radiografías de la Macarena. Describió torpeza en los esfuerzos de restauración y dijo haber encontrado problemas más profundos, que posiblemente requerirían la erradicación de insectos.
En un correo electrónico posterior, afirmó que era necesaria una restauración significativa. En la reunión, Arquillo y su hijo defendieron su trabajo. Dijeron que las pestañas de Macarena se habían aplicado al final para evitar que se dañaran con la pintura en aerosol, y que al vestirse, se movieron accidentalmente las pestañas antes de que se secaran, causando daños.
Los miembros de la hermandad votaron abrumadoramente a favor de otra restauración.
Tras celebrar la misa en la basílica un domingo reciente, el reverendo Amador Domínguez Manchado afirmó que, independientemente del aspecto de la Macarena, lo que importaba era su interior, o mejor dicho, lo que inspiraba en los demás.
“Si llevas pestañas postizas, sigues siendo la misma persona”, afirmó.
Roser Toll Pifarré contribuyó con reportes a este artículo.
©The New York Times Company 2025