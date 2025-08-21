Ecologistas se apoyan en científicos ciudadanos para acelerar investigaciones

The New York Times

Por: Emily Anthes/The New York Times En el 2019, un fotógrafo de naturaleza que practicaba senderismo en las montañas del norte de China capturó la imagen de un insecto inusual: una mosca que parecía disfrazada de abejorro, con todo y rayas negras y amarillas. El fotógrafo subió la imagen a iNaturalist, una plataforma de ciencia ciudadana, donde atrajo la atención de un entomólogo. Al año siguiente, el entomólogo publicó un artículo que describía al imitador del abejorro como una nueva especie, ahora conocida como mosca estilete fantasma de montaña. Es un testimonio del poder de la ciencia ciudadana —y no se trata de un hecho aislado, arroja un nuevo estudio que documenta cómo los científicos están aprovechando los datos en iNaturalist. Desde la fundación de iNaturalist en el 2008, las observaciones enviadas a la plataforma han sido incorporadas a más de 5 mil artículos revisados por homólogos. Tan sólo en el 2022 se publicaron más de mil 400 artículos de este tipo —10 veces más que cinco años antes, con un índice de publicación de casi cuatro estudios al día.

Los datos han ayudado a los científicos a identificar nuevas especies, rastrear la propagación de organismos invasores, identificar hábitats críticos, predecir los efectos del cambio climático y explorar el comportamiento animal, entre otras cosas. NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times. “De manera fundamental, iNaturalist está dando forma a la manera en que los científicos ven la investigación”, afirmó Corey Callaghan, ecólogo en la Universidad de Florida y un autor del artículo. Los usuarios de iNaturalist envían fotos o audio de las plantas y animales que observan, junto con la fecha, la hora y la ubicación. Cualquier miembro de la comunidad de iNaturalist puede sugerir una identificación para el organismo observado. Si dos tercios de estas sugerencias coinciden y la propuesta aprueba la revisión de calidad de la plataforma, la observación se clasifica como de “grado de investigación” y se envía a una base de datos global sobre biodiversidad que utilizan los científicos.

El surgimiento de la plataforma ha coincidido con el auge en los teléfonos inteligentes equipados con cámaras y grabadoras de audio de alta calidad. El conjunto de datos de iNaturalist ha crecido exponencialmente. Al 2024, contenía más de 200 millones de observaciones de 3.3 millones de usuarios.