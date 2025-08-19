Liam Neeson, de héroe de acción a estrella de la comedia

The New York Times

Ha sido una trayectoria que lo ha mantenido a él y a sus espectadores en vilo respecto a qué podría venir después. “Honestamente, no estoy tratando de cambiar”, dijo Neeson. “No fue deliberado , pero ha habido mucho de esto para mí”.

A sus 73 años, Neeson siente que a él tampoco lo han descubierto. Con su amplia trayectoria y un catálogo de más de 100 películas, puede presumir de nominaciones a premios con “La Lista de Schindler” y “Michael Collins”, éxitos de taquilla como “Batman Inicia” y favoritas de los fans como “Love Actually”. Y luego está la larga lista de películas de acción que este actor nominado al Oscar y al Tony ha estelarizado, en particular la franquicia “Búsqueda Implacable”, que consolidó su identidad para una generación de fans.

Hay una frase de Anthony Hopkins que a Liam Neeson le gusta compartir. Cada vez que Neeson le pregunta cómo está, Hopkins responde: “Genial. Todavía no me han descubierto”.

Para su siguiente cambio, estelariza “¿Y Dónde Está el Policía?” una nueva versión de la franquicia de comedia policiaca de las décadas de 1980 y 1990. La película pone a prueba si la intensidad que convirtió a Neeson en un favorito del cine de acción puede traducirse al nivel de risas producido por Leslie Nielsen, su predecesor en la trilogía. (Neeson interpreta al hijo de Nielsen, Frank Drebin Jr., en la película, también estelarizada por Pamela Anderson y Paul Walter Hauser).

“Liam es probablemente el único actor vivo capaz de interpretar en el siglo 21 a Frank Drebin”, dijo Seth MacFarlane, productor de “”¿Y Dónde Está el Policía?”, señalando que Neeson hace eco a artistas como Nielsen, Robert Mitchum y Gregory Peck. “Eran personas con esa seriedad que, cuando decían cosas absurdas, simplemente no tenía precio, porque tenía tanto peso lo que decían. Ya no hacemos ese tipo de actores en Hollywood”.

“No me considero chistoso, pero me encanta reírme y hacer bobadas”, dijo Neeson.

Su papel en “¿Y Dónde Está el Policía?” es posiblemente el mayor regreso de Neeson a la corriente principal desde que concluyó la trilogía de “Búsqueda Implacable” hace más de una década. Su trayectoria en los últimos 10 años ha estado marcada en gran medida por películas de acción que quizás no sepas que existen.

Neeson sabe que su carrera en el cine de acción tiene fecha de caducidad. “Llega un momento en que el público lo sabe, y no quiero ofenderlo fingiendo que tengo 50 años”, dijo.

Por eso había estado pensando en hacer comedia.

Sin duda, fue una idea descabellada que MacFarlane y el director, Akiva Schaffer, le pidieran a Neeson que liderara el resurgimiento de una franquicia de comedia que llevaba décadas inactiva. Sin embargo, MacFarlane y Schaffer tenían sus razones después de que Neeson prestara su voz a sí mismo en la serie de televisión “Padre de Familia”, hiciera un cameo en “Ted 2” e interpretara al villano en “Pueblo Chico, Pistola Grande”.

A Neeson le encantaba la actuación seria de Nielsen en las películas anteriores de “¿Y Dónde Está el Policía?” —“Eran una risa alegre”—, pero dice haberse mantenido alejado de ellas mientras se preparaba para dar el salto a la comedia. Esa combinación de enfoque y la insistencia en que no se considera chistoso es la razón por la que Neeson funciona en el papel, dijo MacFarlane.

Si hubiera algo que Neeson pudiera aportar para recordar a la gente por qué las películas originales de “¿Y Dónde Está el Policía?” fueron tan queridas y disparatadas, sería su apasionada inexpresividad. “No queríamos que Liam Neeson interpretara un personaje chistoso”, dijo MacFarlane. “Queríamos que Liam Neeson hiciera lo que hace tan maravillosamente”.