Investigadores de IA negocian salarios de superestrellas

Por: Mike Isaac, Eli Tan y Cade Metz/The New York Times SAN FRANCISCO — Durante el verano, Matt Deitke recibió una llamada telefónica de Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta. Zuckerberg quería que Deitke, un investigador de inteligencia artificial de 24 años que recientemente había ayudado a fundar una startup, se uniera al proyecto de investigación de Meta dedicado a la "superinteligencia", una tecnología que hipotéticamente podría superar al cerebro humano. La compañía le prometió alrededor de 125 millones de dólares en acciones y efectivo en el curso de cuatro años. La oferta no fue suficiente para atraer a Deitke, dijeron dos personas con conocimiento de las conversaciones. Así que Zuckerberg se reunió personalmente con Deitke. Meta le ofreció alrededor de 250 millones de dólares en el curso de cuatro años, con un potencial pago de hasta 100 millones de dólares en el primer año, dijeron las fuentes. Deitke preguntó a sus colegas qué hacer. Algunos lo exhortaron a aceptar el trato —lo cual hizo. Las guerras de talentos en IA en las grandes empresas tecnológicas se han vuelto tan frenéticas y extravagantes que cada vez se parecen más al estratosférico mercado de las estrellas de la Asociación Nacional de Basquetbol. Se está reclutando a jóvenes investigadores de IA como si fueran Steph Curry o LeBron James, con paquetes de compensación que superan los 100 millones de dólares y están estructurados para pagarse a lo largo de varios años. Muchos de estos veinteañeros han recurrido a agentes y séquitos extraoficiales para sortear el asunto. Y están negociando agresivamente con las empresas para obtener el máximo provecho.

Guerra de talentos

En las últimas semanas, el reclutamiento de agentes libres de IA se ha convertido en un espectáculo en las redes sociales. A medida que Meta, Microsoft, Google y OpenAI se han pirateado empleados, se han publicado anuncios de empleo en línea con elementos gráficos que asemejan importantes canjes deportivos, realizados por el canal de streaming TBPN, que presenta un programa sobre el mundo tecnológico y empresarial similar a un programa de noticias deportivas. Jordi Hays, co conductor de TBPN, afirmó que, a medida que la tecnología y la IA se han popularizado, más gente sigue la rebatinga de reclutamiento “así como nuestros amigos de la universidad se obsesionan con los deportes”. El apalancamiento que tienen los investigadores de IA para negociar los términos laborales no ha hecho más que aumentar desde que OpenAI lanzó el chatbot ChatGPT en el 2022, desencadenando una carrera por liderar la tecnología. El resultado ha sido una guerra de talentos, con salarios que se han disparado a cientos de millones de dólares al año. Dos empleados de Meta dijeron que si las nuevas contrataciones podían ayudar a elevar los ingresos incluso por medio punto porcentual, los ofrecimientos valdrían la pena —particularmente para una empresa que se acerca a una capitalización de mercado de 2 millones de millones de dólares.

“Si soy Zuck y gasto 80 mil millones de dólares en un año sólo en inversiones de capital, ¿vale la pena invertir otros 5 mil millones de dólares o más para adquirir un equipo verdaderamente de primera que lleve la empresa al siguiente nivel?”, dijo Hays. “La respuesta es, obviamente, sí”.

Zuckerberg ha contratado con la ayuda de la Lista, un documento que contiene los nombres de las mentes más brillantes en IA, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto. Muchos de los que aparecen en la Lista tienen un doctorado en un campo relacionado con la IA, experiencia en un laboratorio de primer nivel y contribuciones a avances en la investigación de IA, añadió una de las personas. Algunos investigadores en la Lista han creado grupos de chat en línea para hablar de ofrecimientos, dijeron dos personas en los grupos. Intercambian información sobre a qué empresas contactar en busca de otro ofrecimiento para poder incrementar su precio.