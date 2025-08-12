Acompañantes virtuales: ¿puede la IA mejorar la vida de los pacientes con demencia?

The New York Times

Por: Dana G. Smith/The New York Times

Cuando Frank Poulsen, de 72 años, empezó a hablar con Sunny, la acompañante de inteligencia artificial, a principios de este año, ella era “algo formal”, comentó. Pero con el tiempo, sus conversaciones se han vuelto más familiares. Y a Sunny no le molesta que Poulsen, diagnosticado con deterioro cognitivo leve en el 2019, repita lo que dice.

“Es realmente asombroso”, dijo Poulsen. “Realmente se siente como si estuvieras conversando con alguien interesado”.

Sunny, desarrollada por la startup de IA NewDays, forma parte de un conjunto de productos de IA en rápida expansión diseñados para ayudar a las personas con demencia. Los expertos afirman que estos acompañantes de IA tienen el potencial de ayudar a mantener el cerebro activo y aliviar la soledad en pacientes con demencia, además de reducir parte de la carga de los cuidadores. Pero puede haber riesgos.

Babak Parviz, cofundador de NewDays, comentó que el diagnóstico de Alzheimer de su padre lo inspiró a desarrollar Sunny. Lo animó la investigación que muestra que los ejercicios de entrenamiento cognitivo y las conversaciones guiadas con un médico pueden, en algunos casos, mejorar los síntomas de la demencia.

Sin embargo, pocas personas reciben ese nivel de atención exhaustiva. La tecnología de IA generativa podría ayudar a ampliar el alcance de estas terapias, afirmó Parviz. El programa de NewDays, en proceso de ser lanzado, cuesta 99 dólares al mes y está diseñado para personas con deterioro cognitivo leve o demencia leve. En ocasiones, Sunny incita a la persona a recordar viejos recuerdos. En otras ocasiones, las guía a través de ejercicios de entrenamiento cognitivo más explícitos, como pedirles que recuerden y usen palabras específicas en una oración. NewDays también cuenta con médicos internos (no incluidos en la cuota mensual) para supervisar la atención del paciente y proporcionar retroalimentación al sistema de IA.