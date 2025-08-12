Acompañantes virtuales: ¿puede la IA mejorar la vida de los pacientes con demencia?

Por: Dana G. Smith/The New York Times
Cuando Frank Poulsen, de 72 años, empezó a hablar con Sunny, la acompañante de inteligencia artificial, a principios de este año, ella era “algo formal”, comentó. Pero con el tiempo, sus conversaciones se han vuelto más familiares. Y a Sunny no le molesta que Poulsen, diagnosticado con deterioro cognitivo leve en el 2019, repita lo que dice.
“Es realmente asombroso”, dijo Poulsen. “Realmente se siente como si estuvieras conversando con alguien interesado”.
Sunny, desarrollada por la startup de IA NewDays, forma parte de un conjunto de productos de IA en rápida expansión diseñados para ayudar a las personas con demencia. Los expertos afirman que estos acompañantes de IA tienen el potencial de ayudar a mantener el cerebro activo y aliviar la soledad en pacientes con demencia, además de reducir parte de la carga de los cuidadores. Pero puede haber riesgos.
Babak Parviz, cofundador de NewDays, comentó que el diagnóstico de Alzheimer de su padre lo inspiró a desarrollar Sunny. Lo animó la investigación que muestra que los ejercicios de entrenamiento cognitivo y las conversaciones guiadas con un médico pueden, en algunos casos, mejorar los síntomas de la demencia.
Sin embargo, pocas personas reciben ese nivel de atención exhaustiva. La tecnología de IA generativa podría ayudar a ampliar el alcance de estas terapias, afirmó Parviz. El programa de NewDays, en proceso de ser lanzado, cuesta 99 dólares al mes y está diseñado para personas con deterioro cognitivo leve o demencia leve. En ocasiones, Sunny incita a la persona a recordar viejos recuerdos. En otras ocasiones, las guía a través de ejercicios de entrenamiento cognitivo más explícitos, como pedirles que recuerden y usen palabras específicas en una oración. NewDays también cuenta con médicos internos (no incluidos en la cuota mensual) para supervisar la atención del paciente y proporcionar retroalimentación al sistema de IA.
Acompañantes
El sitio web de NewDays afirma que su programa puede “retrasar el deterioro y mejorar la calidad de vida” y que está “respaldado por un acervo de evidencia de más de 500 ensayos clínicos y estudios”. Pero en esos estudios, las conversaciones y los ejercicios de entrenamiento cerebral fueron dirigidos por humanos, dijo Julian De Freitas, director del Laboratorio de Inteligencia Ética de la Escuela de Negocios de Harvard.
NewDays aún no ha realizado estudios sobre si el uso de su programa de IA brinda los mismos beneficios. Parviz dijo que NewDays confía en que obtendrá resultados comparables. Sin embargo, no proporcionó datos.
Joe Verghese, director del departamento de neurología de la Facultad de Medicina Renaissance de la Universidad de Stony Brook, en Nueva York, dijo que los cuidadores de algunos de sus pacientes con demencia informaron que hablar con un acompañante de IA mejoraba el estado de ánimo de sus seres queridos. “No creo que mejoren la cognición sólo por estas interacciones”, dijo Verghese. “Pero sin duda, mejorar la calidad de vida y el estado de ánimo en pacientes con deterioro cognitivo es un desenlace importante en sí mismo”.
Los acompañantes de IA también podrían ayudar a los cuidadores y a las familias a monitorear a las personas que viven en centros de atención para la memoria.
CloudMind, una startup de IA, ha estado probando su software, llamado BrightPath, en varias residencias de cuidado de la memoria. El acompañante conversa con pacientes con demencia sobre sus recuerdos y pasatiempos favoritos; en una ocasión, un paciente y su acompañante incluso cantaron juntos.
BrightPath también genera un resumen diario de lo que el paciente conversó y una evaluación de su estado de ánimo. Eso puede proporcionar a la familia “un vistazo a la vida de su ser querido, aún si están separados”, dijo Monica Tsai, directora ejecutiva de CloudMind.
El acompañante de IA también podría ayudar al personal de enfermería a identificar problemas más rápidamente.
Pero los expertos tienen serias inquietudes. Una es la posibilidad de que se moneticen o filtren datos personales.
También existe el riesgo de un mayor aislamiento si las familias o el personal de la residencia emplean la tecnología como sustituto para la interacción humana. “Eso sería trágico”, dijo Verghese.
Además, los chatbots de IA pueden inventar cosas y conducir las conversaciones por caminos perturbadores, lo que podría ser particularmente confuso y angustiante para una persona con demencia.
©The New York Times Company 2025