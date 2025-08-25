Pronto serían audibles las ‘voces interiores’

The New York Times

Por: Carl Zimmer/The New York Times

Los neuroingenieros llevan mucho tiempo soñando con ayudar a las personas que han quedado aisladas del mundo del lenguaje. Quizás implantando electrodos, los científicos podrían registrar la actividad eléctrica cerebral y traducirla en palabras habladas.

Ahora, los investigadores han logrado un avance importante hacia ese objetivo. Anteriormente lograron decodificar las señales producidas cuando las personas intentaban hablar. En un nuevo estudio, publicado en la revista Cell, su computadora acertaba con frecuencia cuando los participantes simplemente imaginaban decir palabras.

Este estudio es el resultado más reciente de un ensayo clínico de larga duración, llamado BrainGate2, que ha cosechado varios éxitos notables. Un participante, Casey Harrell, ahora utiliza su interfaz cerebro-máquina para hablar con familiares y amigos.

En el 2023, después de que la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) volviera su voz ininteligible, Harrell aceptó que le implantaran electrodos en el cerebro. Una computadora registraba la actividad eléctrica de los implantes mientras Harrell intentaba decir diferentes palabras. Con el tiempo, gracias a la IA, la computadora predijo casi 6 mil palabras, con una precisión del 97.5 por ciento. Podía entonces sintetizar esas palabras utilizando la voz de Harrell, con base en grabaciones hechas antes de que desarrollara ELA.

NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times.

Pero no estaba claro si los investigadores podían decodificar el habla interior. De hecho, los científicos ni siquiera coinciden en qué es el “habla interior”.

Muchas personas tienen la sensación de usar el lenguaje para realizar el acto de pensar. Después de todo, pueden escuchar sus pensamientos como una voz interior. Algunos investigadores han argumentado que el lenguaje es esencial para el pensamiento. Pero otros, citando estudios recientes, sostienen que gran parte de nuestro pensamiento no involucra lenguaje en lo absoluto.

Junto con sus colegas, Erin Kunz —neurocientífica en la Universidad de Stanford, en California, y una autora del estudio— decidió investigar el misterio. Los científicos dieron a los participantes siete palabras y luego compararon las señales cerebrales cuando los participantes intentaban decir las palabras y cuando sólo imaginaban que las decían.