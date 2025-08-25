Wall Street abraza las criptomonedas, pero ¿los consumidores están listos?

The New York Times

Por: Rob Copeland/The New York Times No hace mucho, los ejecutivos bancarios competían entre sí por ser el mayor crítico de las criptomonedas. Ahora, los grandes bancos no cesan de hablar de criptomonedas. En llamadas a inversionistas, presentaciones públicas y reuniones con reguladores de EU, los ejecutivos financieros se apresuran a revelar nuevos planes —incluyendo el desarrollo de nuevas criptomonedas bajo el paraguas de los bancos y préstamos vinculados a activos digitales. Definitivamente hay mucho oportunismo político en juego, dado que el Presidente Donald J. Trump y su familia son vociferantes promotores de e inversionistas en criptomonedas. También existe cierta envidia entre la gente de las finanzas tradicionales por las riquezas obtenidas por empresas e inversionistas que antes eran marginales, ya que Bitcoin se duplicó con creces durante el último año, superando los 100 mil dólares. Pero tras bambalinas en las principales instituciones financieras, también crece el temor de que la avalancha a las criptomonedas pueda poner en riesgo la seguridad de las cuentas bancarias personales de maneras que Wall Street y Washington apenas comienzan a comprender.

Protecciones escasas

Las preocupaciones, descritas por nueve ejecutivos de Wall Street que no están autorizados a hablar públicamente en nombre de sus patrones, se centran en la creación de un nuevo sistema de cuentas corrientes y pagos interbancarios basado en tecnología de criptomonedas y blockchain. Ese sistema contaría con escasas protecciones para el consumidor y una incipiente supervisión regulatoria. El sistema, que está siendo esbozado por altos ejecutivos y abogados de grandes bancos, como JPMorgan, Bank of America y Citi, involucra las monedas estables (stablecoin). El valor de las monedas estables está vinculado al dólar estadounidense, a diferencia de las criptomonedas como Bitcoin, que no tienen esta restricción y, por lo tanto, su precio puede fluctuar drásticamente. Así funcionaría el sistema: un cliente deposita su efectivo en el banco y recibe monedas estables a cambio. El consumidor puede usar estas monedas para enviar dinero al extranjero o realizar pagos internacionales más económicos que las transferencias bancarias. Los fondos que un cliente intercambia por monedas estables son, para el banco, el equivalente a una ganancia garantizada. Una ley estadounidense aprobada este verano exige a los bancos invertir el dinero que reciben por las monedas estables en bonos del gobierno y otros activos prácticamente sin riesgo. Estos bonos generan intereses, que el banco conserva. La práctica centenaria del seguro federal automático a los depósitos no aplica a las monedas estables. Si estas caen, no hay garantía de un respaldo gubernamental para los consumidores. Cualquier dólar que se deposite en una moneda estable y no en la cuenta bancaria tradicional de un consumidor reduce el tamaño de la cartera de préstamos del banco y su base de depósitos en general. Esto significa que los bancos podrían tener menos depósitos para otorgar préstamos hipotecarios o comerciales. No todos coinciden en que el resultado será catastrófico. “La cuenta corriente del consumidor probablemente esté a salvo”, dijo Tim Spence, director ejecutivo de Fifth Third, un banco de Cincinnati, Ohio, que planea aceptar monedas estables emitidas por un amplio grupo de bancos.