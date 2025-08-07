Cafés improvisados en departamentos, la tendencia que conquista las redes sociales

Por: Yola Mzizi/The New York Times

La semana anterior a la apertura de Morning Jays, Nate Crawford y Justen Lambert entran en acción.

Primero, elaboran un menú con tres platillos dulces de Crawford y tres salados de Lambert. Cuarenta y ocho horas antes, visitan múltiples supermercados —sus selecciones suelen incluir ingredientes de temporada— y se lanzan a preparar, picar, probar y ajustar sobre la marcha.

El sábado, se levantan al amanecer, peleando espacio en el horno, preparando café y decorando, mientras sacan vasos para llevar con el logo azul de Morning Jays. Luego se ponen camisetas con la marca y esperan a sus comensales.

Sin embargo, no son clientes que pagan; son amigos y familiares. Porque Morning Jays no es un café de verdad. Es un departamento en Des Plaines, Illinois, diseñado para parecerlo

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Para Crawford y Lambert, lo que empezó como una forma de probar recetas para su objetivo de abrir un puesto de desayuno en un mercado campesino se ha convertido en un café en un departamento.

“Ofrece más hospitalidad que un restaurante clásico”, dijo Lambert, de 33 años, creador de recetas. “Es más acogedor, más íntimo”.