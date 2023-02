Joven lleva a la estética a su perro y se lo dejan calvo

Una joven se ha viralizado en redes luego de subir un video en el cual se le ve llorando porque su perro se lo dejaron calvo tras llevarlo al salón de belleza para mascotas.

La chica de nombre Lissy Verástegui reaccionó en el momento preciso que vio a su mascota con su nuevo corte, al grado que lloró.“Nunca pensé llorar por un corte de pelo de mi perro, pero les juro que he llorado y reído para que no me agarre la cólera, mi bebito está pelón”, escribió en la descripción del clip que ya cuenta con más de dos millones de reproducciones y al menos 400 mil reacciones.

Desde el principio del clip, la joven manifestó su desagrado por el nuevo corte del perrito: “Me cag... a mi perrito por tu culpa, tú querías cortarle el pelo y ahora parece Don Ramón. Nosotros dijimos ‘No lo rapes’”.

Una de las personas tratando de animar a la joven le comentó “Es que mira, en verdad sí tiene pelo”.

Lissy estaba desconsolada y expresó que “pero dijimos un corte de verano. No me importa la plata, me importa mi perro, creo que hasta frío tiene... Está deprimido también, nunca más te hago caso, tú le querías cortar el pelo”.

La dueña de la mascota con lágrimas en sus ojos explicó que la decisión de cortarle el pelo a su perrito fue motivada por una persona de su edificio: “Esto es todo culpa de la vieja del miércoles del séptimo piso que se quejó de que había un perro grande apestoso. Obviamente Ares no es, porque lo bañamos a cada rato, pero dijimos “Para que no se queje vamos a darle un baño y un cortesito de pelo”, y me lo han dejado horrible”. De igual forma, manifestó que “Parece un labrador... No sé si reír o llorar”.

