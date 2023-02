VIDEO: Migrante hondureño llora de impotencia en México

“Mi padre es diabético. A esta hora no he ni comido”, comenzó contando el joven Selvin Saavedra de 27 años mientras era acariciado por una mujer en un parqueo de Reynosa, Tamaulipas, México.

Un migrante hondureño ha conmovido las redes sociales luego de ser captado llorando de impotencia por no poder ayudar a su familia en Honduras.

El video que fue subido a las redes sociales por Impacto Visión Noticias. “Le pido perdón a Dios porque he andado sufriendo bastante, le pido perdón por si hice algo malo. Yo creo que fui buena persona porque en mi país era socorrista de la Cruz Roja, pero ando sufriendo y aguantando hambre”, relató el joven originario de Santa Bárbara.

Aseguró que no se atrevería a mentir. “La verdad he pasado mucha hambre, no ando ni para comprar un bote de agua”, aceptó.