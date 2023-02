Video: Hombre cae desde gran altura tras subirse a juego para niños

Un hombre se ha vuelto viral en las redes sociales luego de protagonizar una caída al subirse a un juego para niños porque la estructura no soportó su peso.

El hombre fue captado por las personas que se encontraban en el lugar hace un poco más de un mes, recién ahora se hizo viral, el clip ya cuenta con más de 10 millones de reproducciones.

En el video se puede ver como el hombre se encontraba en lo más alto de una parte del pelotero junto a su pequeño hijo sin pensar que segundos después terminaría en el piso de un golpe.

Todo parecía estar bien, cuando de pronto las estructuras de este tipo de juegos no soportaron tanto peso y, en un movimiento del hombre, terminó el en piso cedió, todos los que se encontraban en el lugar gritaban de pánico.

Los internautas inmediatamente dejaron comentarios de asombro en el clip que ya suma 347 mil “me gusta” y miles de comentarios.

Algunos usuarios de TikTok se indignaron y cuestionaron al hombre por haber ingresado en un juego que no es para adultos. Otros, decidieron tomarse la caída con más humor e hicieron hincapié en la extraña manera de caer lentamente.

“Menos mal que no había un niño ahí abajo”, “Con un sonido de game over queda perfecto”, “Ay no y en cámara lenta jajaja”, “Ni yo me atreví a tanto!”, “Lo que no entiendo es ¿por qué ese señor estaba en los juegos de niños?”, “Por qué cae en cámara lenta?”, “Me pasó pero me quedé colgando”, fueron algunos de los comentarios.