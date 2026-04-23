Video: Lanzan líquido rojo sobre Reza Pahlaví, el heredero del sha

Berlín, Alemania

Según presenció EPA-EFE, los hechos ocurrieron cuando Pahlaví salía de una rueda de prensa en la que, ante periodistas alemanes, había pedido la reanudación de lo que calificó de "intervención humanitaria" de EE. UU. en su país de origen, y criticó el actual alto el fuego por ofrecer un respiro al régimen en Teherán.

Un individuo fue arrestado por la policía alemana tras arrojar un líquido rojo sobre Reza Pahlaví , heredero del sha Mohamed Reza Pahlavi , depuesto en 1979 por la revolución islámica y autoproclamado líder de la oposición iraní, durante una visita a Berlín este jueves.

Un hombre se acercó a la comitiva del hijo del sha, rodeado en ese momento de agentes de seguridad y de fotógrafos, y le arrojó sin mediar palabra el líquido rojo, para ser inmediatamente inmovilizado por los guardias, que posteriormente le entregaron a la policía.

"Un invitado de la Conferencia de Prensa Federal fue ensuciado delante del edificio con un líquido rojo, a primera vista zumo de tomate. Nuestras fuerzas detuvieron a continuación a un hombre al que se están aplicando medidas policiales. El invitado no resultó herido", informó por su parte la policía.

Pahlaví aspira a encabezar un gobierno de transición en Irán tras un hipotético colapso del régimen de los ayatolás.

En la acera de enfrente, entretanto, un grupo de partidarios de Pahlaví que portaban banderas del antiguo régimen imperial coreaban consignas en su apoyo.

Varias concentraciones han sido convocadas este jueves en Berlín por la diáspora iraní, tanto a favor como en contra del heredero del sha, por lo que la policía de la capital alemana ha desplegado hoy unos 800 agentes en el distrito gubernamental.

En un explanada cerca del Parlamento alemán, decenas de personas a favor de restablecimiento de la monarquía y de la dinastía Pahlaví portaban banderas estadounidenses, israelíes y la imperial iraní con el león y el sol, utilizada por la oposición.Se reunían para corear el nombre del príncipe heredero, que vive exiliado en Estados Unidos desde la Revolución Islámica de 1979, y pedir libertad y democracia en la República Islámica.

"Su alteza real es la elección de los iraníes", rezaba una pancarta. En otra se leía que "el rey Reza Pahlaví es la verdadera voz del pueblo iraní", y en una tercera el lema "Make Iran great again" (Haz Irán grande de nuevo), parafraseando el lema del presidente estadounidense, Donald Trump, "Make America great again".

En otra parte del centro de Berlín, en la cercana Puerta de Brandeburgo, por contra, se desarrollaba una protesta de detractores de Pahlaví, mucho menos multitudinaria y que se juntaba con manifestantes propalestinos en contra de Israel.

En este grupo se podía ver a una mujer portando una fotografía del antiguo líder supremo, Ali Jameneí, asesinado por Israel el 28 de febrero, en el primer día de la ofensiva israel-estadounidense contra Irán, y otra que pedía "fuera Reza Pahlaví".

"Un genocidio no justifica otro" se leía en una gran pancarta con letras azules sobre blanco, "No a la guerra en Irán" o "embargo de armas contra Israel", en otras. Todo ello transcurría mientras Pahlaví se reunía a pocos metros de distancia con diputados alemanes para instarles a hacer presión para que el Gobierno de Berlín abandone lo que calificó de política de "apaciguamiento" frente a Teherán.

Con anterioridad, en una rueda de prensa, Pahlaví había rechazado las negociaciones con la República Islámica con el argumento de que el pueblo iraní no quiere un "régimen descafeinado" sino una "ruptura clara" y que es una "fantasía" creer que con el gobierno actual Teherán va a comprometerse realmente con la paz.