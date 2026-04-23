¿El papa León XIV canceló viaje a Estados Unidos para evitar a Trump? Esto se sabe

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

John Prevost, hermano del papa León XIV, negó los reportes de una supuesta cancelación de un viaje del santo padre a su natal Estados Unidos, en medio de las diferencias con el presidente de ese país, Donald Trump, y afirmó que, de momento, el pontífice no tiene planeado visitar EE.UU. "Creo que hay algo que debe quedar claro, en el momento en que un presentador de noticias anuncia que el papa había cancelado un viaje a los Estados Unidos. Eso no es cierto", dijo en una entrevista este miércoles a la cadena NBC en Chicago, ciudad en la que nacieron y crecieron los Prevost.

Insistió en que "en ningún momento el papa estuvo planeando un viaje a los Estados Unidos para este año". El maestro jubilado, un año mayor que el primer papa estadounidense de la historia, comentó sobre la polémica entre Trump y su hermano, al que el mandatario estadounidense criticó por ser "terrible en política exterior", luego de que este cuestionara la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Teherán. Trump ha recibido críticas, incluso de su base republicana, por su confrontación con el papa y por una publicación generada con IA, que luego borró, donde aparecía vestido a la manera de Jesús, sanando a un enfermo. León XIV contestó no tenía "miedo" de la Administración Trump y luego afirmó que no tenía interés en seguir con el debate. El hermano del papa coincidió en que el santo padre, que el próximo mayo cumplirá un año de pontificado, solo se apega a las enseñanzas de la Iglesia católica.