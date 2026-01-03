Chavistas piden en Caracas que "devuelvan" a Maduro tras captura por parte de EE UU

Caracas, Venezuela

Chavistas salieron este sábado a las calles del centro de Caracas para exigir que "devuelvan" al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y aseguraron que no van a permitir que el presidente estadounidense, Donald Trump, gobierne Venezuela, tal y como anunció después del ataque que ordenó contra Caracas y otras zonas del país. "Nosotros estamos en las calles pidiendo una fe de vida, que nos devuelvan a nuestro presidente que lo han secuestrado", dijo la alcaldesa de Caracas y almirante, Carmen Meléndez, en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), al calificar de "hostil" el ataque.

Ataviada con un uniforme militar verde olivo, Meléndez se encontraba acompañaba de un grupo de personas que cargaba imágenes y cuadros con el rostro de Maduro y del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013). "Queremos a Maduro", gritaban los manifestantes concentrados en espacios cercanos al palacio presidencial de Miraflores. Los chavistas se apostaron en varias calles del centro de la ciudad y aseguraron que se mantendrán de forma "permanente" pidiendo el regreso de Maduro. "Nosotros no vamos a permitir que Donald Trump venga a dirigir ningún Estado ni ningún Gobierno en nuestro territorio. Nosotros somos soberanos, tenemos una Constitución que hay que respetar", dijo a EFE Sheila Martínez, de 44 años, quien se encontraba en la avenida Urdaneta de la capital venezolana. Esta mujer aseguró que el país no está dispuesto a entregarle el palacio presidencial a Trump y advirtió que los venezolanos no se van a dejar "manipular" tras indicar que no son "un pueblo pendejo (tonto)". "Aquí estamos patria o muerte", remarcó.

"Secuestrador"