Ultiman a tiros a Andri Parubi, exlíder del Parlamento de Ucrania

Zelensky aseguró que el asesinato del expresidente del Parlamento ucraniano fue “cuidadosamente planeado”

  • 30 de agosto de 2025 a las 12:13 -
  • Agencia EFE
El expresidente del Parlamento ucraniano Andri Parubi.

 Foto: EFE
Leópolis, Ucrania.

El expresidente del Parlamento ucraniano Andri Parubi fue asesinado este sábado en Leópolis en un atentado a tiros perpetrado alrededor del medio día.

"El ministro de Interior Ihor Klimenko y el fiscal general Ruslan Kravchenko me han informado del horrible asesinato de Leópolis, Andri Parubi ha sido asesinado. Mis condolencias a su familia", dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino", agregó.

Horas después, Zelenski afirmó: “Desafortunadamente, el crimen fue cuidadosamente planeado. Pero se está haciendo todo lo posible para resolverlo”.

“Un hombre no identificado disparó varias veces contra el político, matando a Andriy Parubiy en el acto”, anunció la Fiscalía general ucraniana.

 (EFE)

Según la policía, un sujeto no identificado disparó, sin mediar palabra, contra la víctima, quien murió en el lugar de los hechos a causa de sus heridas.

El agresor se dio a la fuga, aún no hay indicios de su identidad.La policía regional, la Policía Nacional ucraniana y el Servicio de Seguridad están investigando el crimen.

Por el momento, se hacen esfuerzos por averiguar quien fue el autor material del asesinado por determinar su paradero.

En 2004 Parubi participó activamente en la Revolución Naranja. En 2007 fue elegido por primer vez diputado, por el bloque Nuestra Ucrania - Autodefensa del Pueblo.

