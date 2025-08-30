Ultiman a tiros a Andri Parubi, exlíder del Parlamento de Ucrania

Leópolis, Ucrania.

El expresidente del Parlamento ucraniano Andri Parubi fue asesinado este sábado en Leópolis en un atentado a tiros perpetrado alrededor del medio día.

"El ministro de Interior Ihor Klimenko y el fiscal general Ruslan Kravchenko me han informado del horrible asesinato de Leópolis, Andri Parubi ha sido asesinado. Mis condolencias a su familia", dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino", agregó.

Horas después, Zelenski afirmó: “Desafortunadamente, el crimen fue cuidadosamente planeado. Pero se está haciendo todo lo posible para resolverlo”.