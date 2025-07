Trump y Powell discuten en público sobre remodelación en la Reserva Federal

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó este jueves las obras de renovación de la Reserva Federal (Fed), foco de las últimas críticas contra su líder, Jerome Powell, por el sobrecoste previsto en las mismas y su gestión al frente del organismo.

La Casa Blanca y la Fed están apenas a un kilómetro de distancia, pero las visitas de un mandatario de Estados Unidos a la institución encargada de la política monetaria son escasas: la última se remonta a 2006, con el republicano George W. Bush (2001-2009) en el poder.

Trump, protegido por un casco blanco de construcción, estuvo acompañado en su recorrido por el propio Powell, y reprochó que el coste total haya pasado de los alrededor de 2,500 millones ya conocidos, 700 más que el plan inicial, a 3,100.

"Se ha salido de control. Es una pena", lamentó.

Powell subrayó ante las cámaras que esa cifra no correspondía con la realidad: "No soy consciente de eso. No lo he oído de nadie de la Fed", dijo señalando que Trump estaba incluyendo un tercer edificio finalizado hace cinco años y que no forma parte del proyecto actual, que se espera que esté acabado en 2027.

Al líder de la Fed se le ha criticado por supuestamente contemplar mármol de primera calidad, jardines en la azotea o comedores o ascensores privados.

Pero en una carta que este envió a mediados de mes al director de la Oficina presidencial de Gestión y Presupuesto, Russell Vought, alegó entre otros puntos que no se han previsto ascensores especiales o privados, sino que se están rehabilitando los originales, y recordó que la sede se construyó originalmente con mármol en las fachadas.

El proyecto de rehabilitación, según sus palabras, rescatará el mármol exterior original para reinstalarlo y utilizará uno nuevo donde el antiguo haya sufrido daños o donde sea necesario para cumplir con las directrices de preservación histórica.

El sobrecoste en esos trabajos ha servido a Trump para incrementar su presión contra Powell, a quien critica de manera reiterada por no bajar los tipos de interés, que se encuentran en una horquilla del 4,25 y 4,5 %.

Su mandato acaba en mayo de 2026 y aunque el líder republicano parece haberse resignado a dejar que llegue a su término, la posibilidad de que se haya cometido fraude en dichas reformas le abre una puerta para echarlo.

La prensa le preguntó este jueves qué haría si, en calidad de promotor inmobiliario, un sector al que se dedicó en el pasado, su jefe de proyecto superara los costes previstos: "Le despediría", dijo con Powell a su lado.