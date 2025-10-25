Trump podría reunirse con Lula y bajar aranceles en las "circunstancias adecuadas"

Kuala Lumpur, Malasia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría reunirse con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la visita de ambos a Malasia este fin de semana para la cumbre de líderes del Sudeste Asiático, y rebajar los aranceles al país "si se dan las circunstancias adecuadas". "Creo que nos reuniremos, sí. Ya nos vimos brevemente en la Asamblea General de Naciones Unidas", dijo Trump a bordo del avión presidencial Air Force One, que se dirige a Malasia para la primera parada de un viaje a Asia que incluye también visitas a Japón y Corea del Sur.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de rebajar los aranceles del 50 % a las importaciones desde Brasil, el líder estadounidense dejó la puerta abierta y dijo que está dispuesto a ello "si se dan las circunstancias adecuadas". Un portavoz de prensa que acompaña en Kuala Lumpur al presidente brasileño, donde hoy se reunió con el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, dijo a EFE que "no cuentan con información" sobre la posible reunión bilateral con Trump. "Tendremos que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos", declaró el portavoz.