  1. Inicio
  2. · Mundo

Trump dice que si Irán dispara a los manifestantes EE UU acudirá a su rescate

Según la ONG opositora iraní Hrana, que tiene sede en Estados Unidos, en esas protestas han muerto, hasta ahora, siete personas, otras 33 han resultado heridas.

  • Actualizado: 02 de enero de 2026 a las 06:24 -
  • Agencias EFE
Trump dice que si Irán dispara a los manifestantes EE UU acudirá a su rescate

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. EFE
Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con acudir al rescate de los ciudadanos que estos días se manifiestan en ese país si las autoridades de Teherán disparan contra ellos.

En un mensaje publicado este viernes en su red Truth Social, Trump se refiere a las manifestaciones que desde hace cinco días tienen lugar en diversos puntos de Irán, desatadas por el deterioro de la situación económica.

Según la ONG opositora iraní Hrana, que tiene sede en Estados Unidos, en esas protestas han muerto, hasta ahora, siete personas, otras 33 han resultado heridas y más de un centenar han sido detenidas.

”Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate”, escribió Trump en su mensaje.

Trump dice que toma mucha aspirina por "superstición" y asegura tener "buena genética"

”Estamos preparados y listos para actuar. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, concluyó el mandatario republicano en este breve mensaje.

Aunque el detonante de las protestas en Irán, uno de los principales enemigos de EE.UU. por el desarrollo de armas nucleares, fue el deterioro de la situación económica, las manifestaciones han tomado un tono político, con consignas contra la República Islámica.

Irán atraviesa una grave crisis económica, marcada por una inflación anual del 42 %, mientras que la inflación punto a punto entre noviembre y diciembre superó el 52 % respecto al mismo periodo del año anterior. EFE

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencias EFE

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias