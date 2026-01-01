Costa Rica entra en el último mes de campaña con los indecisos como clave para la elección

Costa Rica.

Durante este periodo, los 20 candidatos presidenciales inscritos para estas elecciones solamente estaban habilitados para difundir tres mensajes navideños, de acuerdo con la reglamentación emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Entre el 16 de diciembre pasado y este 1 de enero rige una veda navideña establecida en la legislación para la difusión de propaganda, así como para la celebración de reuniones y otras actividades proselitistas en vías o lugares públicos.

Costa Rica entró este jueves en el último mes de la campaña rumbo a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 1 de febrero, proceso en el que los indecisos jugarán un papel clave, ya que suman cerca del 40 % de los decididos a votar, según las encuestas.

A partir del viernes 2 de enero los candidatos podrán retomar las actividades de campaña y se prevé que durante este mes se intensifiquen los debates en los principales medios de comunicación, en donde los aspirantes tendrán la misión de reafirmar sus apoyos y de convencer a los indecisos, que rondan el 40 % según las encuestas de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional.

La candidata presidencial oficialista, Laura Fernández, encabeza las preferencias de los electores con un 30 % de apoyo, mientras que los indecisos representan el 45 %, según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la estatal Universidad de Costa Rica, publicada el 3 de diciembre pasado.

Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO, derecha) y quien se ha presentado a sí misma como la "heredera" del Gobierno del presidente Rodrigo Chaves, lidera, pero necesita convencer a buena parte de los indecisos para alcanzar el 40 % de los votos, que es el porcentaje establecido en la legislación para ganar en primer ronda.

Según esa encuesta, ninguno de los restantes diecinueve aspirantes se acerca a Fernández, pues es seguida de lejos por Álvaro Ramos, del Partido Liberación (PLN, socialdemócrata), con un 8 %; Ariel Robles, del Partido Frente Amplio (FA, izquierda), con un 5 %; y Claudia Dobles, de la Coalición Alianza Ciudadana (CAC, centro-izquierda), con un 4 %.

Los demás candidatos obtienen porcentajes de un 1 % o menos.

Fernández, exministra de Planificación del actual Gobierno, ha manifestado en reiteradas ocasiones que representa la "continuidad", y en su nómina de candidatos a diputados abundan exfuncionarios del presidente Chaves.

Según las encuestas, la seguridad es la principal prioridad de los ciudadanos para escoger a su candidato, seguido por otras como el empleo, la lucha contra la corrupción, la educación pública y el costo de la vida.

Costa Rica ha experimentado en los últimos años cifras históricas de homicidios, que las autoridades atribuyen en un 70 % a las disputas entre bandas narcotraficantes.

El próximo 1 de febrero, 3,7 millones de electores estarán convocados a las urnas para escoger al presidente y a los 57 diputados del Poder Legislativo para el periodo 2026-2030.