Trump critica a aliados europeos por no ayudar a EE.UU. en Irán y cuestiona gasto en OTAN

Ankara, Turquía.

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a criticar este martes a sus aliados europeos por rechazar la ayuda a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán, y se preguntó para qué se está gastando Washington "cientos de miles de millones de dólares" en la OTAN, tras su llegada a la cumbre de los aliados en Ankara.

Es la primera vez en 17 años que un presidente de Estados Unidos visita Turquía, desde el exmandatario Barack Obama en 2009. Según el canal de noticias NTV, las autoridades turcas adoptaron medidas de seguridad adicionales con motivo de la presencia de Trump en Ankara, con varias carreteras entre el aeropuerto y el hotel donde se aloja el presidente cerradas con barricadas policiales.