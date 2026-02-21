  1. Inicio
Trump amenaza con subir el arancel global al 15% tras revés del Supremo

Así lo anunció el mandatario en una publicación en la plataforma Truth Social, donde aseguró que el aumento será "de inmediato".

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 12:54 -
  • Agencia EFE
La nueva ley que usó el mandatario en la nueva orden ejecutiva de aranceles solo permite incrementar los gravámenes hasta un 15%.

EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que subirá a un 15% el nuevo arancel a las importaciones de todos los países que aprobó ayer después de que el Supremo fallara en contra de su política de gravámenes.

Trump considera decepcionante el fallo del Supremo contra sus aranceles

El dictamen del Supremo, emitido este viernes, afecta a la tarifa global base a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes "recíprocos" a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25% a México y a Canadá.

También se incluyen las decisiones del republicano de aumentar hasta un 50% los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Antes de firmar la nueva ley, Trump había criticado abiertamente el actuar del Supremo durante una conferencia de prensa improvisada en la Casa Blanca.

La nueva ley que usó el mandatario en la nueva orden ejecutiva de aranceles solo permite incrementar los gravámenes hasta un 15% y en períodos de 150 días, por lo que no está claro cómo se articulará a largo plazo.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

