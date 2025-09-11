  1. Inicio
Trump expresa “profunda preocupación” por EEUU tras asesinato de Charlie Kirk

El mandatario estadounidense asegura que hay "grandes avances" para encontrar al asesino de su aliado conservador.

  • 11 de septiembre de 2025 a las 15:51 -
  • Agencia EFE
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con los periodistas sobre el asesinato del fundador de Turning Point, Charlie Kirk.

 EFE/JIM LO SCALZO
Washington, Estados Unidos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este jueves estar "realmente preocupado" por Estados Unidos a raíz del asesinato del activista conservador Charlie Kirk acaecido en la víspera en Utah.

"Estoy realmente preocupado por nuestro país. Tenemos un gran país, pero tenemos un grupo de lunáticos de la izquierda radical, absolutamente lunáticos, y vamos a resolver ese problema", dijo hoy Trump en el exterior de la Casa Blanca antes de partir a Nueva York, donde tiene previsto pasar el fin de semana.

El republicano ya acusó en la víspera a la retórica de "la izquierda radical" de ser directamente responsable del "terrorismo" que está detrás del asesinato de Kirk.

Al ser preguntado sobre si tenía información que apunte a la motivación del asesino, al que calificó de "auténtico animal", indicó que sí la tiene, pero que la compartirá más tarde.

Kirk, conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de Estados Unidos, falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado la Universidad Utah Valley (UVU) en la localidad de Orem.

Familia de Charlie Kirk: así es su esposa y sus hijos

Trump dijo hoy también que ha hablado con la viuda del activista, Erica Kirk, de la que dijo que "está devastada", y afirmó que los equipos de investigación "están haciendo grandes progresos" para detener al asesino de Kirk, que permanece a la fuga. EFE

Agencia EFE
