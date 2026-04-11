Trump afirma que comenzó el proceso de limpieza de minas en el estrecho de Ormuz

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que ya ha comenzado el "proceso de limpieza" de minas en el estrecho de Ormuz, mientras su país e Irán inician negociaciones de paz en Pakistán para poner fin a la guerra. "Ahora estamos comenzando el proceso de limpieza del Estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros", aseguró en su red Truth Social.

Trump, que ha criticado durante las últimas semanas a sus aliados por negarse a reabrir militarmente la vía marítima bloqueada por Teherán, aseguró que esos países "no tienen el valor ni la voluntad de hacer este trabajo ellos mismos". Asimismo, arremetió contra los medios de comunicación porque, según dijo, "les encanta decir que Irán está ganando cuando, en realidad, todo el mundo sabe que están perdiendo, y perdiendo mucho". "Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, su sistema antiaéreo es inexistente, sus radares han muerto, sus fábricas de misiles y drones han sido prácticamente aniquiladas junto con los propios misiles y drones y, lo más importante, sus 'líderes' de toda la vida ya no están con nosotros, ¡alabado sea Alá!", dijo.