Triste hallazgo: encuentran sin vida a la joven Lesly Morales en Maryland

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado el fallecimiento de la joven ni han informado las circunstancias en las que habría ocurrido.

Maryland, Estados Unidos. Lesly Yanira Galdamez Morales, de 18 años, quien había sido reportada como desaparecida en Hyattsville, Maryland , fue encontrada sin vida, según información difundida por una persona cercana a su familia mediante una campaña de recaudación para cubrir los gastos funerarios.

De acuerdo con información difundida durante la búsqueda, Lesly fue vista por última vez alrededor de las 4:00 de la madrugada del viernes 21 de agosto de 2026, en la cuadra 3200 de Toledo Place, en Hyattsville.

La desaparición había sido atendida por detectives del Departamento de Policía del Condado de Montgomery, quienes difundieron información para tratar de localizarla y solicitaron la colaboración de la ciudadanía.

Lesly tenía 18 años, ojos marrones y cabello castaño. Tras su desaparición, familiares y personas cercanas participaron en los esfuerzos para obtener información que permitiera conocer su paradero.

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La información sobre su muerte trascendió a través de una campaña de recaudación creada para apoyar a sus seres queridos con los gastos relacionados con su despedida.

En el mensaje publicado como parte de la recaudación se solicita ayuda económica para que la familia pueda hacer frente a los gastos funerarios y darle el último adiós a la joven.

Mientras se espera que las autoridades confirmen oficialmente la información, no se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias en las que habría ocurrido su muerte ni sobre una posible investigación relacionada con el caso.

La familia y personas cercanas a Lesly permanecen a la espera de información oficial sobre lo ocurrido, mientras continúa el proceso para esclarecer su desaparición.