Tragedia: padre y sus dos hijos mueren en un accidente en Florida

Florida, Estados Unidos

Un padre y sus dos hijos menores de edad murieron luego de que la camioneta en la que viajaban se saliera de la carretera, volcara y terminara sumergida en un canal de Belle Glade, en el condado de Palm Beach, Florida. Las víctimas fueron identificadas como Joel Rodríguez Roa, de 48 años, y sus hijos Joel Rodríguez, de 10 años, y Jacob Rodríguez, de 5 años. Los tres eran residentes de Belle Glade y fueron declarados muertos en el lugar del accidente.

El trágico hecho ocurrió alrededor de las 7:19 de la mañana del pasado martes 14 de julio en Gator Boulevard, cuando una persona alertó al sistema de emergencias 911 tras observar un vehículo dentro de un canal. De acuerdo con las autoridades, el testigo no presenció el momento exacto en que la camioneta cayó al agua, por lo que aún se desconoce cuánto tiempo permaneció sumergida antes de ser localizada. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia encontraron una camioneta Chevrolet Silverado 2006 volcada dentro de un canal estrecho. El vehículo estaba apoyado sobre el techo y únicamente las ruedas sobresalían por encima del agua. Equipos de rescate realizaron labores con buzos para inspeccionar el interior de la camioneta y buscar posibles víctimas en los alrededores del área del accidente.