Tormenta tropical Priscilla provoca alertas en Michoacán, Jalisco, Colima y Guerrero

Ciudad de México, México

La tormenta tropical Priscilla, decimosexto ciclón de la temporada y que se formó el sábado en el océano Pacífico, se desplaza en paralelo a las costas de Colima y Jalisco, y su circulación y bandas nubosas originarán lluvias puntuales torrenciales en Michoacán, intensas en Jalisco, Colima y Guerrero, informó este domingo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El SMN prevé que durante las próximas horas continúen las lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en Michoacán (costa y oeste)e intensas (de 75 a 150 mm) en Jalisco (costa y este), Colima y Guerrero (costa y oeste).

Además de rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora (km/h) en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 40 a 50 km/h en el occidente de Guerrero, y oleaje de 4 a 5 metros (m) de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2,5 a 3,5 m en costas de Guerrero (occidente).

En su comunicado más reciente, el Meteorológico de México indicó que a las 09:00 horas (15:00 GMT) el centro de la tormenta se localizó a 470 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 780 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Registra vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h y se desplaza hacia el nor-noroeste a 6 km/h.

Por ello, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, de Estados Unidos de América, mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Las lluvias generadas podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.