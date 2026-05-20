Un sismo de magnitud 5.2 sacude el centro de Indonesia

Bangkok, Indonesia

Un terremoto de magnitud 5.2 sacudió este miércoles las aguas del mar de Flores, en el centro de Indonesia, sin que de momento las autoridades hayan informado sobre víctimas o daños materiales ni hayan activado la alerta de tsunami.

La Oficina Geológica de Estados Unidos (USGS, en sus siglas en inglés), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el temblor 45,8 kilómetros al noreste de la ciudad portuaria de Sape, situada en el extremo oriental de la isla de Sumbaw y con 53.000 habitantes.