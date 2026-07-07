Caos en Damasco: explosiones dejan 18 heridos en plena visita de Emmanuel Macron

Damasco, Siria.

Según el medio estatal, unidades especializadas comenzaron a aplicar las medidas necesarias para desactivar los explosivos, pero ambos detonaron mientras se preparaban para llevar a cabo esa operación.

El Ministerio del Interior sirio informó en un comunicado reproducido por la agencia de noticias oficial SANA de que los dos artefactos explosivos habían sido detectados por las Fuerzas de Seguridad Interna durante operaciones sobre el terreno.

Al menos 18 personas, entre ellas cuatro agentes de policía, resultaron heridas este martes en dos explosiones registradas cerca del Ministerio de Turismo, en el centro de Damasco, coincidiendo con la visita oficial del presidente francés, Emmanuel Macron , a la capital siria.

Tras las explosiones, las fuerzas de seguridad establecieron un cordón de seguridad en la zona para proteger a la población, mientras equipos especializados iniciaron labores de inspección y protección del lugar.

El Ministerio del Interior añadió que el punto donde se produjeron las detonaciones se encuentra fuera del perímetro de seguridad establecido para la residencia de Macron, y que el incidente no supuso ninguna amenaza directa para el mandatario francés ni para el desarrollo de su visita oficial, que continúa según lo previsto.

Las explosiones se produjeron en el centro de Damasco, donde Macron realiza una visita de dos días, la primera de un líder de la Unión Europea (UE) a Siria desde la caída del régimen de Bachar al Asad en 2024.

Anteriormente, la televisión oficial Al Ijbariya había informado de dos fuertes explosiones cerca del hotel Four Seasons, donde se aloja el presidente francés, y de una operación de búsqueda para identificar a los responsables.

Según ese medio, las detonaciones fueron causadas por dos artefactos explosivos improvisados, similares al que estalló el pasado jueves en una cafetería cercana al Palacio de Justicia de Damasco, un atentado que dejó diez muertos y 21 heridos.

Esos atentados se producen pocas semanas después del inicio en el Palacio de Justicia de Damasco de los juicios contra varios altos cargos del derrocado régimen de Al Asad, acusados de asesinato y de represión violenta de las revueltas populares de 2011, que dio inicio al largo conflicto sirio.

Por su parte, Emmanuel Macron, aseguró que su visita a Damasco se organizó "con pleno conocimiento" y que los riesgos derivados de la situación de seguridad en Siria estaban "controlados", tras dos explosiones que causaron al menos 18 heridos, entre ellos cuatro agentes de policía, en el centro de la capital siria.

"Las cosas están bien organizadas. Hemos emprendido este viaje con pleno conocimiento de causa y con una organización adecuada por parte de Francia. No nos engañamos sobre los riesgos que existen, pero están controlados", afirmó en una rueda de prensa junto con su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, al cierre de su viaje oficial a Siria, el primero de un jefe de Estado europeo tras la caída del régimen de Bachar al Asad en diciembre de 2024.

"Tampoco ignoramos la voluntad de ciertos grupos de impedir el regreso de Siria a la comunidad internacional. Sin embargo, no debemos dejar que eso nos desestabilice ni nos aparte de la importancia del camino que hemos elegido. Por eso seguimos avanzando", agregó.

En su intervención, el mandatario francés rindió homenaje al pueblo sirio y destacó el largo sufrimiento vivido durante la guerra.