Sheinbaum anuncia reformas para desaparecidos tras hallazgos de restos en Jalisco

Ciudad de México.

Es de máxima prioridad atender el problema de las personas desaparecidas. En el caso de Teuchitlán, Jalisco, no habrá impunidad. En el gobierno no toleramos la construcción de verdades a medias; estamos con la verdad y la justicia. pic.twitter.com/ztymOqzcXX

Recordó que actualmente cuando fallece una persona no identificada, no existe una base de datos para lograr esta identificación, además de que los estados no están obligados a alertar a todo el país cuando ocurre una desaparición.

“Cuestiones de este tipo son las que queremos que queden claramente: a quién le corresponde estatal y federalmente o municipalmente y que quede muy claro que deben quedar en la ley y, si no se hace, también sus sanciones a quien administra las bases de datos", explicó.