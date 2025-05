Sheinbaum cuestiona que EEUU "negocie" con Ovidio Guzmán

Ciudad de México.

"Si hay una política de ellos (EEUU) de no negociar con terroristas, ellos, en una decisión de ellos, deciden nombrar a algunas organizaciones de la delincuencia organizada como terroristas. Entonces, pues que informen si hay un acuerdo, si no hay un acuerdo", apuntó Sheinbaum.

"El tema aquí es qué información hay y cómo explican esto. Entonces, tienen que informar", insistió Sheinbaum.

Además, la mandataria resaltó la relevancia de la reciente reforma constitucional para garantizar la soberanía de México, ante las presiones de EEUU para intervenir en México con el "pretexto" de que los carteles de la droga son terroristas.

"Lo importante aquí, y eso es para el pueblo de México, es que no se use como pretexto la definición de un grupo de la delincuencia organizada como terrorista para intervenir de alguna forma en México. Eso no", remarcó.