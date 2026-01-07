Rusia exige "trato humano y digno" para marineros del petrolero interceptado por EE.UU.

Moscú, Rusia.

El Ministerio de Exteriores de Rusia exigió hoy un "trato humano y digno" para los tripulantes del petrolero 'Marinera', interceptado este miércoles por la Guardia Costera de Estados Unidos en el Atlántico Norte. "Tomando en consideración la presencia de ciudadanos rusos entre los tripulantes, exigimos a la parte estadounidense garantizarles un trato humano y digno, respetar inapelablemente sus derechos e intereses y no obstaculizar su pronto retorno a la patria", declaró la diplomacia rusa a la agencia TASS.

El ministerio añadió que sigue con atención las informaciones sobre la intercepción del petrolero. La Guardia Costera estadounidense abordó esta mañana el tanquero 'Marinera', antes conocido como 'Bella 1', según un funcionario estadounidense citado por The New York Times. El buque repelió un intento de EE.UU. de abordarlo en diciembre y se adentró en el Atlántico. Durante la persecución, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado, modificó el nombre del navío y cambió su matrícula a rusa. La tripulación de navío no ofreció resistencia en el momento del abordaje, de acuerdo con la fuente, que confirmó que los guardacostas estadounidenses no avistaron navíos rusos en las proximidades. Rusia había enviado a un submarino para escoltar al petrolero, según reportes de The Wall Street Journal, tras solicitar a Washington que detuviera la persecución de ese buque.