Rubio advierte que EEUU volverá a atacar embarcaciones con drogas en el Caribe

Ciudad de México.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró este miércoles en Ciudad de México que interceptar cargamentos de droga "ya no funciona" y advirtió que Washington volverá a atacar embarcaciones como la que el Ejército estadounidense destruyó en la víspera en aguas del Caribe cercanas a Venezuela.

"En vez de interceptarlo, lo destruimos. Y lo haremos de nuevo", dijo Rubio en una rueda de prensa conjunta con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.

Rubio, que insistió en que el ataque se produjo "en aguas internacionales", afirmó que los carteles "están ganando miles de millones de dólares" con sus operaciones y que "no les importan" las pérdidas que suponen las interceptaciones por lo que es necesario el uso de la fuerza para disuadir el tráfico de narcóticos.