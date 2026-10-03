Rosanni Díaz sufrió tras una cirugía estética: no podía caminar y le salieron ampollas

La familia de Rosanni Díaz , conocida como “ Griselda ”, solicitó a las autoridades investigar las circunstancias que rodearon su muerte y revisar las evaluaciones médicas realizadas antes de la intervención, así como la atención que recibió posteriormente.

De acuerdo con sus familiares, Rosanni Díaz presentó complicaciones durante la recuperación y permaneció con un dolor constante después de la intervención . Según otra versión proporcionada por allegados, fue ingresada en un centro privado de salud unos 10 días después de la cirugía.

La mujer había llegado al país aproximadamente 18 días antes del procedimiento y posteriormente fue trasladada al Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), donde falleció.

Santiago, República Dominicana . Rosanni Díaz, de 51 años y residente en Estados Unidos, murió tras presentar complicaciones luego de someterse a una cirugía estética en una clínica de Villa González, Santiago, República Dominicana.

La madre de la fallecida expresó dudas sobre las condiciones de salud que presentaba su hija antes de la operación. Según su versión, posteriormente recibió información de que Rosanni Díaz padecía anemia crónica y cuestionó si esa condición fue tomada en cuenta para determinar si podía someterse al procedimiento.

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Durante las honras fúnebres, uno de los allegados pidió que se investigara el caso, aunque aclaró que la intención de la familia no era señalar directamente al médico responsable. La solicitud, explicó, busca establecer mediante una investigación qué ocurrió desde la cirugía hasta las complicaciones que terminaron con la muerte de Rosanni.

Los familiares también señalaron que tuvieron dificultades para recibir información precisa sobre el estado de salud de la mujer. Según su relato, durante varias horas buscaron conocer detalles de su condición y recibieron comunicaciones relacionadas con gastos médicos antes de obtener información sobre una nueva complicación.

Sin embargo, un allegado que aseguró haber estado cerca de Rosanni durante su recuperación ofreció una versión diferente. Según afirmó, la mujer no habría cumplido completamente algunas de las indicaciones posteriores a la cirugía, entre ellas el uso de medias especiales y medicamentos anticoagulantes.

El mismo allegado sostuvo que algunas ampollas de medicamentos permanecieron sin utilizar en el apartamento y que Rosanni dejó de usar las medias quirúrgicas pocos días después del procedimiento. También afirmó que durante varios días podía caminar, acudir a sesiones de masajes y que posteriormente regresó a la clínica por sus propios medios.

Los familiares indicaron además que Rosanni ya se había sometido anteriormente a otras cirugías estéticas. No obstante, las versiones sobre su recuperación y las condiciones médicas previas no permiten por sí mismas establecer la causa de su fallecimiento ni determinar si existió alguna responsabilidad profesional.

El cuerpo de Rosanni Díaz fue sepultado en el cementerio de Las Charcas, Santiago. Su familia espera que la revisión del expediente médico, las evaluaciones previas, las indicaciones postoperatorias y demás documentos relacionados con el procedimiento permitan esclarecer qué ocurrió y determinar las circunstancias de su muerte.