Luchan por recuperar tres cuerpos atrapados en los trenes en Córdoba

Córdoba, España

El operativo que trabaja en el accidente ferroviario ocurrido el domingo en el sur de España, encontró en las últimas horas tres cadáveres dentro de los vagones de uno de los trenes siniestrados, y se espera que los cuerpos puedan ser excarcelados pronto, cuando la maquinaria pesada pueda acceder a la zona en la que se encuentran. Así lo manifestó este martes el ministro de Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una reunión semanal del Ejecutivo español.

En la comparecencia posterior a la reunión, Grande-Marlaska dio cuenta de los detalles de las tareas que técnicos y miembros de cuerpos de seguridad están ejecutando sobre las vías y de las inspecciones oculares en los vagones de los dos trenes siniestrados para determinar las causas del accidente. Las hipótesis están "abiertas", señaló sobre las causas el ministro de Interior, quien recordó que, de momento, hay 41 muertos.

Tres cuerpos en uno de los trenes