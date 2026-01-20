  1. Inicio
Luchan por recuperar tres cuerpos atrapados en los trenes en Córdoba

Se espera que los cuerpos puedan ser recuperados pronto, cuando la maquinaria pesada pueda acceder a la zona en la que se encuentran

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 10:02 -
  • Agencia EFE
Vista del tren Iryo que descarriló ayer e impactó contra un Alvia, dejando al menos 39 víctimas mortales.

 Foto: EFE
Córdoba, España

El operativo que trabaja en el accidente ferroviario ocurrido el domingo en el sur de España, encontró en las últimas horas tres cadáveres dentro de los vagones de uno de los trenes siniestrados, y se espera que los cuerpos puedan ser excarcelados pronto, cuando la maquinaria pesada pueda acceder a la zona en la que se encuentran.

Así lo manifestó este martes el ministro de Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una reunión semanal del Ejecutivo español.

El accidente de trenes en Córdoba es de los más graves registrados en Europa en este siglo

En la comparecencia posterior a la reunión, Grande-Marlaska dio cuenta de los detalles de las tareas que técnicos y miembros de cuerpos de seguridad están ejecutando sobre las vías y de las inspecciones oculares en los vagones de los dos trenes siniestrados para determinar las causas del accidente.

Las hipótesis están "abiertas", señaló sobre las causas el ministro de Interior, quien recordó que, de momento, hay 41 muertos.

Tres cuerpos en uno de los trenes

El accidente se produjo en la tarde del domingo, cuando los últimos vagones de un tren de alta velocidad de la compañía Iryo que iba en dirección a Madrid descarrilaron a la altura del pueblo de Adamuz, en Córdoba.

En sentido contrario circulaba, con destino a Huelva (suroeste), un tren Alvia que impactó con el otro convoy. Debido al impacto, los dos primeros vagones del Alvia cayeron por un terraplén de cuatro metros.

La última víctima mortal, la que elevó el saldo provisional a 41, se halló esta madrugada en el interior de uno de los vagones del tren Iryo, cuyos tres últimos vagones (6, 7 y 8) descarrilaron y provocaron el grave siniestro al chocar con la cabecera del tren Alvia.

Además, entre los amasijos de este segundo tren, se han localizado tres cuerpos, detalló Grande-Marlaska. "No han podido ser todavía excarcelados por motivos técnicos: esperemos que puedan serlo en las próximas horas", confió el ministro.

El titular del Ministerio de Interior explicó, asimismo, que en estos momentos se está "limpiando" la catenaria del tren Alvia con el fin de "ganar terreno" y que la maquinaria pesada (dos grandes grúas) puedan acceder al terraplén y trabajar en los vagones siniestrados donde permanecen esos tres cuerpos.

"Luego esperemos que no haya más, pero poder ya quitar cualquier duda al respecto", zanjó Grande-Marlaska.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

