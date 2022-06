R. Kelly, compañero de prisión de Juan Orlando Hernández, enfrentaría 25 años de cárcel

El fiscal cree que el artista “debe rendir cuentas” y argumenta que supone un “peligro” público, porque no ha mostrado arrepentimiento y durante años se ha visto impulsado por su “narcisismo” y ha legitimado sus conductas “depredadoras” en su talento musical.

El artista ha tenido éxitos musicales dentro de Estados Unidos y a nivel de América Latina tuvo colaboraciones como en la canción Burn It Up con Wisin y Yandel en el 2005. Anteriormente Juan Orlando se encontraba en la unidad KH 4, donde no se mezclaba con otras personas y estaba en solitario.

R. Kelly no es la única personalidad con la que se mezcla el expolítico hondureño, ya que en la misma cárcel están los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli. También está el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, cuyo juicio está previsto para octubre de este año por cargos de narcotráfico.