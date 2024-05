Putin se prepara para una larga guerra con cambio de ministro de Defensa

Lo que no le perdonó fue la corrupción. La mano derecha de Shoigú, el viceministro de Defensa Timur Ivanov, fue detenido el pasado el 23 de abril pasado tras ser acusado de corrupción a gran escala.

Todos los ministros de Defensa de Rusia desde que Putin llegara al Kremlin en 2000 han sido civiles, pero Beloúsov era un candidato más que improbable, ya que no tiene ninguna experiencia militar, según la prensa.

De hecho, en su primera comparecencia pública este lunes ante el comité de defensa y seguridad del Senado, Beloúsov respondió a preguntas sobre los problemas sociales que afrontan los soldados al regresar del frente.

“Él es un civil, no es un militar. Las acciones militares, la operación militar especial, la comanda, la dirige el Estado Mayor General bajo el mando del Comandante Supremo. Aquí no hay ningún cambio, el trabajo continúa. Nadie debería inquietarse”, dijo Valentina Matviyenko, presidenta del Senado.

Es un secreto a voces que son Putin y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, quienes marcan la estrategia militar y las prioridades en el campo de batalla.

El cambio en Defensa coincide con la actual ofensiva rusa en el Donbás y en la región nororiental de Járkov, donde las tropas rusas han abierto un segundo frente al conquistar varias localidades ucranianas.