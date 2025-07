Protesta contra la gentrificación en Ciudad de México genera respuesta de Sheinbaum

Ciudad de México.

“Las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas. No puede ser que por una demanda, por más legítima que sea que es la gentrificación , la demanda sea ‘fuera cualquier nacionalidad de nuestro país’. México ha sido solidario, fraterno siempre”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

En ese sentido, dijo que “todos los mexicanos” deben tener presente que no debe haber discriminación, “no al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia”.

“México es un país abierto al mundo y no es discriminatorio. Entonces, no pueden justificarse las actitudes xenofóbicas”, apuntó.

Asimismo, anunció que buscará un plan para evitar el desplazamiento en la capital del país, al reconocer que "en efecto, particularmente (en los barrios) la Condesa, la Roma, hay mucha especulación inmobiliaria derivada de la renta de Airbnb y todas estas plataformas digitales que rentan espacios”.