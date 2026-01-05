Prohíben en Bolivia uso de celulares a maestros y alumnos dentro de las aulas

La Paz, Bolivia

Los estudiantes y docentes de escuelas públicas, privadas y las que funcionan mediante convenios entre el Estado y la Iglesia católica en Bolivia tendrán prohibido el uso de celulares dentro de las aulas, según las normas generales para la Gestión Educativa 2026 que difundió este lunes el Gobierno de Rodrigo Paz. "Queda terminantemente prohibido el uso de celulares en el aula por parte de estudiantes y maestros", señala la Resolución Ministerial 0001/2026, emitida por el Ministerio de Educación. Además de esta prohibición, la ministra de Educación, Beatriz García, dijo a los medios que también se garantizan "200 días de clases", porque se eliminaron las "actividades extracurriculares que interferían con clases en aula".

"Liberamos a maestros y directores de trabajo operativo innecesario que no daba ningún valor agregado para que se concentren en la enseñanza en aula", sostuvo García. El documento indica que se mantendrán solamente las actividades extracurriculares que las unidades educativas tengan incluidas en su Plan Operativo Anual (POA). La resolución también incluye otras disposiciones, como el congelamiento de las pensiones escolares "durante el periodo de inscripciones" y se prevé que en abril una "comisión mixta" conformada por autoridades y las asociaciones de colegios privados y analice "la posibilidad del incremento, considerando la situación económica del país". Además, están prohibidos los "actos de promoción" en educación inicial y primaria, que se volvieron comunes en los últimos años, y solo se permiten estos eventos para los estudiantes del último curso de secundaria. El documento instruye a las unidades educativas dar prioridad "en el proceso formativo" a la "práctica sistemática de la lectura en papel y la escritura a mano en todos los niveles" escolares y áreas, lo que se acompañará con una "campaña nacional de promoción de la lectura".