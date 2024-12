La Policía de Nueva York descubre la identidad de la mujer que fue quemada viva en metro

La Policía identificó a la mujer como Debrina Kawam , de 57 años, una residente de Nueva Jersey, como la víctima del ataque, de acuerdo con The New York Times y la CNN.

The New York Times apunta que las autoridades no creen que Kawam y Zapeta-Calil se conocieran -ya que ella ya estaba en el tren cuando él subió- y que la gente suele dormir en los trenes del metro cuando hace frío, la temperatura exterior la mañana en que mataron a Kawam era de -8 grados centígrados.

La foto de Zapeta-Calil fue difundida y el treintañero fue detenido este mes gracias a la ayuda ciudadana.

La semana pasada, la Fiscalía de Brooklyn informó de que se presentarán contra el inmigrante guatemalteco cuatro cargos por asesinato e incendio provocado, de los que será formalmente acusado el próximo 7 de enero. EFE