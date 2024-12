El regreso de Trump marcó el 2024 en Estados Unidos

Cuando dejó el poder en enero de 2021, tras una derrota frente a Joe Biden que sigue sin reconocer, pocos apostaban por la vuelta exitosa de un político polémico , que no ha abandonado en este tiempo su plan de conseguir que Estados Unidos, según su lema, vuelva a ser “grande de nuevo”.

Ni siquiera la justicia pudo frenar sus aspiraciones: su caso por injerencia electoral y el asalto al Capitolio fue cerrado en Washington por la normativa que impide al Departamento de Justicia procesar a un mandatario en ejercicio, la misma que llevó a desestimar el que tenía en Florida por haberse llevado documentos clasificados, y otro en Georgia por interferencia electoral se ha quedado en vilo.

La sentencia de su juicio penal en Nueva York por haber falsificado registros comerciales para comprar el silencio de la actriz de cine para adultos Stormy Daniels en la campaña de 2016 ha sido pospuesta sin fecha, tras ser declarado culpable y convertirse en el primer presidente convicto de la historia del país.

Cada victoria fue considerada un ejemplo de que la Justicia estaba manipulada en su contra y hace que no descarte la venganza cuando el 20 de enero asuma el cargo. Aunque recientemente aseguró que “no está interesado” en eso, sus nominados en puestos clave de la Administración, como Pam Bondi como fiscal general, respaldan la idea de acabar con la “politización” de la que se quejan.

Trump, de 78 años, volverá a ocupar la Casa Blanca no solo con la experiencia de su primer mandato (2017-2021), sino con un “ejército” de leales a su lado. Entre ellos, el dueño de X y consejero delegado de Tesla y SpaceX, Elon Musk, que se ha convertido en su mano derecha y a quien ha encargado el recorte de gastos federales y de la burocracia gubernamental.