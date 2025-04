Petro desmiente tener una adicción a las drogas

Bogotá, Colombia.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que es adicto al amor, en respuesta al excanciller Álvaro Leyva que lo acusó de tener un problema con las drogas que dice haber constatado él mismo durante una visita oficial del mandatario a Francia en junio de 2023.

"Nos enamoramos mucho. Voy a decir que somos adictos al amor. A propósito, ¿por qué se pierde dos días (en Francia), compañero? No hay que pensar mucho (...) Lo que pasa es que el escritor (Leyva) ya no puede hacer eso", expresó el mandatario entre risas durante un acto en el que sancionó dos leyes contra el maltrato animal.

Petro recordó que en abril de 2020 fue operado en Cuba de un cáncer de esófago y que desde entonces no puede emborracharse por cuenta de la enfermedad que sufrió, por lo que dice que tampoco tiene problemas con el alcohol.

"Todos esos trinos (posts) que andan por ahí de que estoy borracho, pues no puedo emborracharme desgraciadamente. A mí me gustaba el aguardiente Tapa Roja del Tolima. Me ponen esos tragos y ya de una vez me va ardiendo hasta el alma. Así que no es porque no quiera, es porque no puedo", agregó.