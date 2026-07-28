Perú vive su noveno cambio de presidente en diez años con la investidura de Keiko Fujimori

Lima

Perú vive este martes su noveno cambio de presidente en diez años con la investidura de la nueva presidenta, Keiko Fujimori, que asume el mando del país para los próximos cinco años (2026-2031), tras haber ganado las elecciones presidenciales de manera muy ajustada, por una diferencia de menos de 50.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta.

La hija y heredera política del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) es la primera mujer en ser elegida jefa del Estado de Perú, un hito con el que busca acabar con la inestabilidad política que ha marcado al país en la última década, en una espiral de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento, la mayoría con los votos del fujimorismo.

A diferencia de sus predecesores, Fujimori cuenta en principio con el suficiente respaldo en el Parlamento para poder completar todo su mandato.

Su asunción supone el regreso del fujimorismo al Gobierno de Perú, casi 26 años después de que su padre dimitiese por fax desde Japón tras destaparse un gran escándalo de corrupción en el que también estaba inmerso su mano derecha, el asesor Vladimiro Montesinos.

En este cuarto de siglo, la hija mayor y heredera política del exmandatario asumió las riendas del fujimorismo con el propósito de recuperar el poder y limpiar el nombre de su padre, que fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, además de otros cargos por diversos casos de corrupción.

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Ese día llega para Fujimori este martes, tras haber perseverado en su propósito de alcanzar la Presidencia pese a perder de forma consecutiva tres elecciones en la segunda vuelta (las de 2011, 2016 y 2021), y haber pasado cerca de año y medio en prisión preventiva entre 2018 y 2020, imputada por presunto lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales.