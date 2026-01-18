  1. Inicio
Pedro Sánchez envía condolencias tras descarrilamiento de trenes

"Quiero que sepan que todo el país las acompaña en este momento tan duro", escribió en redes sociales el presidente del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo.

Foto: EFE
Córdoba, España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió sus condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas del descarrilamiento de trenes en Adamuz, Córdoba.

A través de X, dijo que "hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz. Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que todo el país las acompaña en este momento tan duro".

Muertos

Al menos 21 personas han fallecido y decenas han resultado heridas graves tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba).

Un tren de Iryo que viajaba de Málaga a Madrid descarriló e invadió la vía contigua, colisionando con un Alvia de Renfe que circulaba hacia Huelva, cuyo maquinista murió en el accidente.

Los heridos están siendo evacuados a hospitales cercanos, mientras que los ilesos y familiares son atendidos en el polideportivo de Adamuz.

La Junta de Andalucía ha desplegado un amplio dispositivo sanitario y se ha instalado un puesto médico avanzado para la atención y el triaje de las víctimas.

