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León XIV saluda el memorándum entre EE UU e Irán y espera que sea una solución para la paz

El papa también instó a eliminar las armas nucleares “buscando el bien de todos los pueblos”

  • Actualizado: 16 de junio de 2026 a las 14:41 -
  • Agencia EFE
León XIV saluda el memorándum entre EE UU e Irán y espera que sea una solución para la paz

El papa León XIV. EFE/Alessandro Di Meo.

Castelgandolfo

El papa León XIV saludó este martes el memorándum entre EE UU e Israel para alcanzar un acuerdo de paz y expresó su deseo de que sea una solución para terminar la guerra y se pueda avanzar “por el bien de todos”.

“Gracias a Dios, al menos existe este memorándum que, según dicen, firmarán oficialmente el viernes. Todavía habrá varios puntos por acordar, pero siempre es mejor hacerlo mediante el diálogo y la negociación, no volver a la guerra. Así que espero que sea realmente una solución, que la guerra haya terminado de verdad y que podamos avanzar por el bien de todos”, dijo el pontífice a preguntas de los medios en Castelgandolfo.

Trump ve factible alcanzar un pacto definitivo con Irán en el plazo marcado de 60 días

El papa también instó a eliminar las armas nucleares “buscando el bien de todos los pueblos, buscando soluciones a los problemas, incluidos los económicos y sociales, que se han generado en este caso”.

El acuerdo entre EE UU e Irán, que el presidente estadounidense, Donald Trump, considera que sea definitivo en el plazo previsto de 60 días, vio definidos este martes la fecha y lugar de la firma de su memorando de entendimiento, el viernes en el resort suizo de Bürgenstock.

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense empieza a elevar la presión sobre Israel. Tras la rúbrica de ese protocolo, Washington y Teherán emprenderán negociaciones para una paz definitiva en dicho margen de dos meses. EFE

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