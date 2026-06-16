León XIV saluda el memorándum entre EE UU e Irán y espera que sea una solución para la paz

Castelgandolfo

El papa León XIV saludó este martes el memorándum entre EE UU e Israel para alcanzar un acuerdo de paz y expresó su deseo de que sea una solución para terminar la guerra y se pueda avanzar “por el bien de todos”.

“Gracias a Dios, al menos existe este memorándum que, según dicen, firmarán oficialmente el viernes. Todavía habrá varios puntos por acordar, pero siempre es mejor hacerlo mediante el diálogo y la negociación, no volver a la guerra. Así que espero que sea realmente una solución, que la guerra haya terminado de verdad y que podamos avanzar por el bien de todos”, dijo el pontífice a preguntas de los medios en Castelgandolfo.