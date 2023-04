El papa Francisco retoma su agenda de trabajo tras hospitalización

En su discurso de hoy también recordó que “no hay que olvidar que también cotizan al sistema de pensiones los trabajadores extranjeros que aún no tienen la ciudadanía italiana” y agregó: “Sería una buena señal poder expresarles gratitud por lo que hacen”.

El papa hizo tres llamamientos al mundo del trabajo: el primero fue el decir no al trabajo en negro porque “en un primer momento parece reportar beneficios económicos, pero a distancia no permite a las familias cotizar y acceder al sistema de pensiones. El trabajo no declarado distorsiona el mercado laboral y expone a los trabajadores a formas de explotación e injusticia”.